سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

بيروت/سما/

كشف السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني عن موقف إنساني من أمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله، وقت تفجيرات أجهزة النداء الآلي "البيجر" التي وقعت ببيروت في شهر سبتمبر.

وقال مجتبى أماني في مقابلة مع الإذاعة الإيرانية، يوم الجمعة، إن أحد مرافقيه أخبره بأن حسن نصر الله اتصل للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة.

وتابع السفير الإيراني لدى لبنان قائلا: "لقد اخجلني كثيرا سماحته على الرغم من إصابة العديد من المجاهـدين واللبنانيين، إلا أنه اتصل للاطمئنان على سلامتي".

وكان سفير إيران في لبنان قد أكد أن أجهزة البيجر التي انفجرت لم تكن للاستخدام العسكري لدى حزب الله، كما تحدث عن اللحظات الأخيرة التي سبقت ضغطه على الزر وانفجار جهازه.

وقال السفير أماني في مقابلة تلفزيونية: "كان الجهاز في مكتبي وتلقيت رسالة وفيها صفارة خاصة تختلف عن الصفارات السابقة".

وأضاف: "ظهرت عندي رسالة تقول لديك رسالة مهمة اضغط على هذا الزر.. كان جهاز النداء في يدي اليسرى وعندما ضغطت على الزر بيدي اليمنى حدث الانفجار".

يذكر أنه يومي 17 و18 سبتمبر الماضي تم تفجير معدات اتصالات بينها أجهزة استدعاء (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكي، في مناطق مختلفة من لبنان.

وبحسب البيانات الرسمية أسفر ذلك عن مقتل 37 شخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف، واتهم حزب الله والسلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث.

وفي 27 سبتمبر اغتالت إسرائيل نصر الله بغارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، فيما تعهد حزب الله بمواصلة قصف إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة.

هذا وتشن إسرائيل عملية عسكرية على لبنان منذ 23 سبتمبر نفذت خلالها غارات جوية واسعة النطاق، كما أطلقت عملية برية في الجنوب.

وفي المقابل يطلق حزب الله يوميا الصواريخ نحو إسرائيل ويتصدى لمحاولات توغل الجيش الإسرائيلي في الجنوب وسط جهود دولية لخلق حل دبلوماسي بين الطرفين.