الاحتلال يكثف قصفه على ضاحية بيروت.. وإصابات في حيفا بعد عملية لحزب الله

بيروت/سما/

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق متفرقة من لبنان بما في ذلك ضاحية بيروت الجنوبية، التي تتعرض للقصف في وضح النهار لليوم الرابع على التوالي، في حين أعلن حزب الله عن تنفيذه عملية ضد قاعدة إسرائيلية جنوبي حيفا، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارتين على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وغارة ثالثة على المنطقة نفسها بالقرب من بلدية الغبيري، ما أسفر عن تدمير أحد المباني.



وأضافت أن الاحتلال أغار أيضا على منطقة بالقرب من الطيونة قبالة حرج بيروت، مشيرة إلى أن دوي الانفجار جراء الغارة الإسرائيلية سمع في أرجاء العاصمة اللبنانية.

كما شنت مقاتلات الاحتلال الحربية غارة عنيفة بصاروخين عبر برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، التي تشهد عدوانا إسرائيليا مكثفا وتحذيرات متتالية من جيش الاحتلال لإخلاء مناطق من ساكنيها، تمهيدا لقصفها.



واستهدف الاحتلال الإسرائيلي طير حرفا جنوبي مدينة صور، في حين تعرض من في بلدة برج رحال إلى غارة أخرى، دون تسجيل إصابات.



وأغارت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، في أربع هجمات متتالية، على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، مستهدفة عددا من المنازل، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.



في السياق، قال حزب الله؛ إن مقاتليه استهدفوا قادة شراغا الإسرائيلية شمالي مدينة عكا بصلية صاروخية، مشيرا إلى أن القاعدة هي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني.



وأضاف، في بيان عبر "تلغرام"، أنه استهدف أيضا قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا بصلية من الصواريخ النوعية، موضحا أن العمليات المشار إليها تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".



في المقابل، أفادت القناة "12" العبرية، بإصابة 3 إسرائيليين بجروح طفيفة، جراء شظايا صواريخ سقطت قرب مستوطنة كريات بالك القريبة من حيفا.







وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان؛ إنه "بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة خليج حيفا والجليل الأعلى، تم رصد نحو خمس عمليات إطلاق عبرت إلى البلاد من لبنان".

وأضاف أنه "تم اعتراض بعض الصواريخ ورصد سقوط البعض الآخر بمناطق مفتوحة"، في حين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اعتراض صاروخ واحد من أصل 4 أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا شمالي الأراضي المحتلة.



وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بدوي صفارات الإنذار في "كريات شمونة" ومحيطها في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان، وذلك بالتزامن مع دويها أيضا في محيط مدينة عكا ومحيطها.



ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة وغير مسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.



في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي، موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية.