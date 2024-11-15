مظاهرات في الأردن واليمن دعما للشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان (شاهد)

وكالات/سما/

انطلقت مظاهرات حاشدة في اليمن والأردن، نصرة للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الجرائم الإسرائيلية، وذلك على وقع تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.



وأظهرت لقطات مصورة تظاهر المئات في منطقة وسط البلد في العاصمة الأردنية عمان، عقب أداء صلاة الجمعة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، وتأكيد دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، واتشح العديد منهم بالكوفية، مرددين هتافات مناصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته، من قبيل "يا إما عيشة أحرار أو موتة مثل السنوار"، و"من تحت المية طالعلك، بالشيراعية طالعلك".





كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، مثل: "حق العودة مقدس" و"أغيثوا غزة يا عرب"، بالإضافة إلى عبارة "النصرة لا يتخاذل عنها إلا كاذب".





وجاءت المظاهرة بتنظيم من الملتقى الوطني لدعم المقاومة، الذي دعا للتظاهر دعما للشعب الفلسطيني، في مسيرة حاشدة تحت شعار "حق العودة مقدس.. لا لحظر الأونروا".



ويشهد الأردن منذ بدء الحرب الدموية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، مظاهرات ووقفات احتجاجية وفعالية داعمة للشعب الفلسطيني وقضيته.



اليمن

انطلقت مظاهرات حاشدة في العديد من المدن اليمنية، مثل صعدة ومأرب والعاصمة صنعاء؛ للاحتجاج على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان وقطاع غزة.



وشهد ميدان السبعين في صنعاء توافدا كثيفا للمتظاهرين المتوجهين للمشاركة في التجمع الاحتجاجي، المنعقد تحت شعار "مع غزة ولبنان.. على درب الشهداء حتى النصر"، وفقا لوكالة "سبأ" اليمنية.





وأظهرت لقطات مصورة خروج مظاهرة حاشدة في مأرب بعد أداء صلاة الجمعة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة للعام الثاني على التوالي.



وطالب المتظاهرون بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة، وشددوا على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين دعم اليمن الكامل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ولليوم الـ406 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 103 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

