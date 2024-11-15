إصابة 9 عسكريين إسرائيليين بغزة ولبنان خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

أصيب 9 عسكريين إسرائيليين في قطاع غزة وجنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أظهرت معطيات جيش الاحتلال.



ووفق موقع جيش الاحتلال، فقد وصل عدد العسكريين المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة بحق الفلسطينيين إلى 5360 ارتفاعا من 5351 يوم أمس.

وتشير المعطيات إلى أن بين المصابين 2432 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة ارتفاعا من 2430 يوم أمس.



وبذلك، يكون 9 عسكريين قد أصيبوا خلال 24 ساعة؛ اثنان في غزة و7 في الجبهة الشمالية (جنوب لبنان).



واستنادا لمعطيات جيش الاحتلال، فإن 794 عسكريا قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بينهم 373 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 أكتوبر من العام نفسه.

وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذي قتلوا وأصيبوا في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل إسرائيل وفي جنوب لبنان.



ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” الذين قتلوا منذ بداية الحرب.



ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.