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لابيد: سجلات الكوارث بإسرائيل تحطمت في عهد مهرج التيك توك الفاشل

الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: سجلات الكوارث بإسرائيل تحطمت في عهد مهرج التيك توك الفاشل



القدس المحتلة/سما/

وبخ يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، واصفا إياه بـ"مهرج التيك توك الفاشل" الذي "دمر" الشرطة الإسرائيلية.


وقال لابيد في تغريدة على موقع "إكس" اليوم الجمعة: "مهرج التيك توك الفاشل بن غفير دمر الشرطة، وفي عهده تحطمت سجلات الهجمات والكوارث، ولا يشعر أي مواطن في إسرائيل بالأمان، الشوارع تحترق، والمدنيون يقتلون، والإرهاب منتشر، وهو يلتقط الصور ويغرد مثل عارض الأزياء في إنستغرام".

وأضاف: "نتنياهو يعرف أن من واجبه إقالته".


وأمس الخميس، أفادت "القناة 12" العبرية بأن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأفادت المستشارة القانونية للحكومة في رسالتها الموجهة إلى رئيس الوزراء: "عليك إعادة النظر في موقفك من فترة ولاية الوزير بن غفير".

وأضافت في الرسالة أن "الجمع بين سلطة الوزير فيما يتعلق بالشرطة وتأثيره العملي والفوري على المستقبل المهني لضباطها والتدخلات غير المناسبة على ما يبدو في ادعاءاتها، يضر بإمكانية عمل الشرطة من منطلق الولاء للجمهور وليس للرتبة السياسية".

وأمس الخميس، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس في ما تبقى من ولايته فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن "الغرض من هذه الخطوة هو مواجهة الانتقادات الموجهة لبايدن بأنه لم يفرض حظرا للأسلحة على إسرائيل".

#يائير لبيد

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