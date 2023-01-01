كندا تحذر من "مستويات مهددة للحياة جراء سوء التغذية الحاد" في غزة

غزة/سما/

حذرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، من "مستويات مهددة للحياة جراء سوء التغذية الحاد" في قطاع غزة، معبرة عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية "الكارثية" في أنحاء القطاع.



ولفتت الوزيرة أمس الخميس إلى تقرير صادر عن (لجنة مراجعة المجاعة) في الثامن من نوفمبر والذي خلص لاحتمال قوي بوجود مجاعة أو أنها وشيكة في مناطق داخل شمال القطاع.

وسبق أن خلصت اللجنة إلى أن 133 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي.

وذكرت جولي في بيان مشترك مع وزير التنمية الدولية "هذا يعني أن المدنيين من رجال ونساء وأطفال يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة".

وجاء في البيان أن المساعدات لا تصل بشكل كاف إلى أولئك الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء، وأن المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ما زالوا يواجهون عراقيل يمكن إزالتها.

وأشار البيان إلى أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وأن تسمح بزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أدت إلى استشهاد 43,736 شخصا و103,370 إصابة في آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.