  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كندا تحذر من "مستويات مهددة للحياة جراء سوء التغذية الحاد" في غزة

الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
كندا تحذر من "مستويات مهددة للحياة جراء سوء التغذية الحاد" في غزة



غزة/سما/

حذرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، من "مستويات مهددة للحياة جراء سوء التغذية الحاد" في قطاع غزة، معبرة عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية "الكارثية" في أنحاء القطاع.


ولفتت الوزيرة أمس الخميس إلى تقرير صادر عن (لجنة مراجعة المجاعة) في الثامن من نوفمبر والذي خلص لاحتمال قوي بوجود مجاعة أو أنها وشيكة في مناطق داخل شمال القطاع.

وسبق أن خلصت اللجنة إلى أن 133 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي.

وذكرت جولي في بيان مشترك مع وزير التنمية الدولية "هذا يعني أن المدنيين من رجال ونساء وأطفال يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة".

وجاء في البيان أن المساعدات لا تصل بشكل كاف إلى أولئك الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء، وأن المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ما زالوا يواجهون عراقيل يمكن إزالتها.

وأشار البيان إلى أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وأن تسمح بزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أدت إلى استشهاد 43,736 شخصا و103,370 إصابة في آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" : جيش الاحتلال يخطط لإدارة الأمن من دون حكم عسكري في غزة

استهدف مقرات حركة الجهاد الاسلامي ..17شهيدا في هجوم إسرائيلي على دمشق

ترامب يتعهد: جيش قوي لأمريكا وإنهاء الحروب في غزة ولبنان وأوكرانيا وانتقال “سلس وهادئ” للسلطة

لماذا اختارت الدولة العميقة، دونالد ترامب؟

“أنصار الله” تعلن تنفيذ عمليات كبرى أبرزها استهداف حاملة الطائرات إبراهام لينكولن

فلسطين تطلق خدمة الترميز البريدي على خرائط "Google"

الكنيست الاسرائيلي يناقش قانون منع رفع الأعلام الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

673701b44c59b7453a4713a2

كاتس يرسل 7000 أمر تجنيد إلى اليهود المتشددين

6737187c4c59b77acd602488

"وول ستريت جورنال" تكشف عن نقطة شائكة في اتفاق التسوية بين "إسرائيل" وحزب الله

لابيد: سجلات الكوارث بإسرائيل تحطمت في عهد مهرج التيك توك الفاشل

20241114132214afpp-afp_36mf8t6.h-730x438

“خطة الفقاعات” بغزة.. النجاح والفشل لسيناريو إسرائيلي محتمل

6736568742360443fe3e9499

"ليس على طريقة حماس".. ساعر يكشف هدف تل أبيب من حربها ضد "حزب الله"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية