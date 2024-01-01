  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس: الاستقلال هدف مركزي وحق مشروع نتمسك به ونضحي من أجله

الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: الاستقلال هدف مركزي وحق مشروع نتمسك به ونضحي من أجله



رام الله/سما/

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الخميس، أن إعلان الاستقلال الذي أصدره المجلس الوطني في العام 1988في الجزائر لم يكن خطوة رمزية بل إنه الهدف المركزي للنضال الوطني الفلسطيني.


وشدد عباس في كلمة عشية الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان الاستقلال، على أن الاستقلال حق مشروع نتمسك به ونضحي من أجله.

وقال إن "الشعب الفلسطيني الباسل والأصيل لا يمكن إلغاء وجوده أو القفز عن حقوقه وفي مقدمة ذلك حقه في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "نحن الحقيقة الأوضح والأهم التي فشلت المحاولات كافة على امتداد أكثر من قرن من الصراع على طمسها".

وأكد أن إعلان الاستقلال مهد لمبدأ حل الدولتين والسلام العادل والشامل المستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس على أن أي حديث عن حماية حل الدولتين يجب أن يبدأ بوقف العدوان على قطاع غزة فورا وكذلك ما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس من جرائم قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاقتحامات ووقف المخططات والتصريحات التي تنم عن نوايا توسعية مبيتة.

ودعا عباس المجتمع الدولي إلى تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، وأن تواصل الدول اعترافاتها بالدولة الفلسطينية، مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بدولتنا وحقنا بالحرية والاستقلال.

وأكد أنهم لن يحيدوا ولن يتنازلوا أو يساوموا على حقوقهم وثوابتهم الوطنية.

وأوضح أن يدهم ستبقى ممدودة للسلام ولكن ليس بأي ثمن، فالسلام يبدأ مع حقهم بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

#الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" : جيش الاحتلال يخطط لإدارة الأمن من دون حكم عسكري في غزة

استهدف مقرات حركة الجهاد الاسلامي ..17شهيدا في هجوم إسرائيلي على دمشق

ترامب يتعهد: جيش قوي لأمريكا وإنهاء الحروب في غزة ولبنان وأوكرانيا وانتقال “سلس وهادئ” للسلطة

لماذا اختارت الدولة العميقة، دونالد ترامب؟

“أنصار الله” تعلن تنفيذ عمليات كبرى أبرزها استهداف حاملة الطائرات إبراهام لينكولن

فلسطين تطلق خدمة الترميز البريدي على خرائط "Google"

الكنيست الاسرائيلي يناقش قانون منع رفع الأعلام الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

لابيد: سجلات الكوارث بإسرائيل تحطمت في عهد مهرج التيك توك الفاشل

20241114132214afpp-afp_36mf8t6.h-730x438

“خطة الفقاعات” بغزة.. النجاح والفشل لسيناريو إسرائيلي محتمل

6736568742360443fe3e9499

"ليس على طريقة حماس".. ساعر يكشف هدف تل أبيب من حربها ضد "حزب الله"

مسؤولون أمنيون اسرائيليون : التوسع في الهجوم البري بـ"لبنان" قد يؤدي لحرب استنزاف

حماس: مستعدون لوقف فوري للنار بغزة لكننا لم نتلق عرضا جديا منذ أشهر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية