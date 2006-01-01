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السفيرة الأمريكية في لبنان تسلم بري مسودة مقترح لوقف إطلاق النار

الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفيرة الأمريكية في لبنان تسلم بري مسودة مقترح لوقف إطلاق النار



بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة خطية تتضمن "مقترحا لوقف إطلاق النار".


وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن "جونسون سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة الاتفاق أو ما يسمى بمقترح الحل، نيابة عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، وترتكز ورقة الاتفاق هذه، على القرار 1701، بلا أي زيادة أو نقصان".


وأضافت أن "المقترح يستلزم دراسة قبل الرد لاسيما وأن بري سيتشاور مع حزب الله المعني مباشرة بوقف إطلاق النار".

وذكرت أن "التسوية المفترضة ستحتكم فقط إلى القرار الدولي الصادر عام 2006".

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله إن "محادثات وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن كانت جيدة جدا"، موضحا أن "محادثات ديرمر عالجت معظم الخلافات مع تل أبيب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

هذا وقالت "القناة 12" العبرية، مساء يوم الخميس، إن الرد اللبناني على مقترح وقف إطلاق النار الذي أرسلته الولايات المتحدة إلى بيروت، قد يصل خلال 24 ساعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفا بعدة غارات الضاحية الجنوبية لبيروت، وعددا من البلدات والقرى، فيما تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم أمس بمواصلة القتال في لبنان وعدم قبول أي تسوية لا تحقق أهداف الحرب، كما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن "أولوية بلاده هي وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".

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