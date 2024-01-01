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إنذارات إسرائيلية بقصف منطقتين في الضاحية الجنوبية في بيروت

الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنذارات إسرائيلية بقصف منطقتين في الضاحية الجنوبية في بيروت



القدس المحتلة / سما/

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات جديدة بقصف منطقتي برج البراجنة والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء في البيان التحذيري: "إنذار جديد إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: الغبيري برج البراجنة أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

يشار إلى أن هذا التحذير الثاني من نوعه الذي يصدر اليوم، حيث كان قد وجه إنذار قرابة الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي إلى سكان منطقة الغبيري، بعد حوالي نصف ساعة نفذ الجيش تهديداته واستهدف المنطقة بـ5 غارات جوية عنيفة جدا.

وخلال الأيام الماضية صعد الجيش الإسرائيلي من وتيرة تهديداته والتي قام بتنفيذها جميعها، حيث أصبحت الإنذارات تتوالى على مدار الساعة في اليوم ولم تعد تعد تقتصر على الأوقات المسائية أو الليلية.

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