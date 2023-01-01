حماس: مستعدون لوقف فوري للنار بغزة لكننا لم نتلق عرضا جديا منذ أشهر

سما / وكالات /

صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم بأن الحركة مستعدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الفور، لكنها أكدت أنها لم تتلق أي مقترحات جادة من إسرائيل منذ أشهر.

وأفاد باسم نعيم خلال لقاء مع برنامج "العالم مع يلدا حكيم" على قناة "سكاي نيوز" البريطانية، بأن "الصفقة الأخيرة التي تم التوصل إليها بوساطة واضحة كانت في الثاني من يوليو.

وذكر في تصريحاته "تمت مناقشة كل التفاصيل وأعتقد أننا كنا قريبين من وقف إطلاق النار الذي يمكن أن ينهي هذه الحرب ووقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا من القطاع وتبادلا للأسرى".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس "للأسف.. فضّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذهاب في الاتجاه الآخر".

وأوضح باسم نعيم أن حماس لا تشعر بالندم بشأن هجمات السابع من أكتوبر على الرغم من الحرب على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وأكد أن "طوفان الأقصى" عمل دفاعي، موضحا أنه يجب تذكر الأسبوع الذي سبق السابع من أكتوبر حيث قتل مئات الفلسطينيين بالقرب من حدود قطاع غزة وكان الناس يموتون من الجوع وبسبب نقص الأدوية.

واتهم باسم نعيم إسرائيل بارتكاب "مجازر كبيرة" في غزة، وقال إن حماس لم تتلق أي "مقترحات جادة" لوقف إطلاق النار منذ اغتيال زعيمها إسماعيل هنية.

وردا على سؤال عما إذا كان الهجوم الذي شنته حماس العام 2023 هو الذي أثار التصعيد في العنف، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم "إن الأمر يشبه تماما اتهام الضحايا بجرائم المعتدي".

وتابع قائلا: "أنا عضو في حماس ولكنني في الوقت نفسه مدني فلسطيني بريء لأن من حقي أن أعيش حياة حرة وكريمة ومن حقي أن أدافع عن نفسي وأن أدافع عن عائلتي".

وعندما سئل عما إذا كان نادما على الهجوم على إسرائيل أجاب نعيم: "هل تعتقد أن السجين الذي يطرق الباب أو يحاول الخروج من السجن يجب أن يندم على إرادته؟.. هذا جزء من كرامتنا.. جزء من كرامتنا أن ندافع عن أنفسنا وأن ندافع عن أطفالنا".

وحول التغيير المقبل في الإدارة الأمريكية، قال نعيم إن حماس تدعو "أي رئيس" بمن فيهم دونالد ترامب إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الحرب على الفور.