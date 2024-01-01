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مستوطنون يدنسون مسجدا في دورا ويبثون أغان عبرية عبر مئذنته

الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يدنسون مسجدا في دورا ويبثون أغان عبرية عبر مئذنته



الخليل/ سما/

دنس مستوطنون اليوم الجمعة، مسجداً في خربة مراح البقار ببلدة دورا، وسط هتافات بالعبرية، ورقص وغناء، كما انتشروا في قرية العلقة جنوب الخليل، قرب منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة كبيرة من عصابات المستوطنين اقتحمت خربة مراح البقار ببلدة دورا وانتشرت في الجبال، كما اعتلى المستوطنون مئذنة مسجد في المنطقة، وسط هتافات بالعبرية والرقص والغناء.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة أخرى من المستوطنين انتشرت في منطقة العلقة "بين بلدتي دورا والظاهرية"، وهي الطريق الوحيدة التي يسلكها المواطنون من الظاهرية للوصول إلى بلدة دورا، ومدينة الخليل، عقب إغلاق الاحتلال كافة الطرق في تلك المنطقة.

يذكر أن عصابات المستوطنين كثفت من اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم بحماية جيش الاحتلال، خاصة في الآونة الأخيرة في موسم قطف الزيتون.

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