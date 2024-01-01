  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كندا تحذر من الأوضاع الإنسانية “الكارثية” في غزة وانتشار المجاعة ..

الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كندا تحذر من الأوضاع الإنسانية “الكارثية” في غزة وانتشار المجاعة ..



اوتاوا/وكالات/

عبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية “الكارثية” في أنحاء غزة وحذرت من “مستويات مهددة للحياة من سوء التغذية الحاد”.

ولفتت الوزيرة إلى تقرير صادر عن (لجنة مراجعة المجاعة) في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني والذي خلص لاحتمال قوي بوجود مجاعة أو أنها وشيكة في مناطق داخل شمال قطاع غزة.

وسبق أن خلصت اللجنة إلى أن 133 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي.

وذكرت جولي في بيان مشترك مع وزير التنمية الدولية أحمد حسين “هذا يعني أن المدنيين من رجال ونساء وأطفال يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة”.

وجاء في البيان أن المساعدات لا تصل بشكل كاف إلى أولئك الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء، وأن المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ما زالوا يواجهون عراقيل يمكن إزالتها.

وأضاف البيان أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وأن تسمح بزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" : جيش الاحتلال يخطط لإدارة الأمن من دون حكم عسكري في غزة

لن نحتفل بالذكرى 100 ..جنرال اسرائيلي: تواصل الاستنزاف سيقود لانهيار الجيش وسقوط الدولة

الإعلام العبري : لبنان مُشبع بدماء لواء “غولاني” وفجوة بين إعلانات النصر والواقع ولا يوجد أفق للحرب

استهدف مقرات حركة الجهاد الاسلامي ..17شهيدا في هجوم إسرائيلي على دمشق

الحرس الثوري : “حزب الله” تيار عظيم لا يمكن إخماده أو إنهاؤه والكيان الصهيوني مُخطئ وسننتقم بضربات موجعة

اسرائيل: الإمارات ترسل شاحنات مساعدات إلى شمال قطاع غزة

لماذا اختارت الدولة العميقة، دونالد ترامب؟

الأخبار الرئيسية

ترامب يتعهد: جيش قوي لأمريكا وإنهاء الحروب في غزة ولبنان وأوكرانيا وانتقال “سلسل وهادئ” للسلطة

مجلة: إسرائيل منعت الطعام عن شمال غزة لشهر ورفضت طلبات الأونروا لادخال مساعدات للمنطقة..

55555

استهدف مقرات حركة الجهاد الاسلامي ..17شهيدا في هجوم إسرائيلي على دمشق

"يديعوت" : جيش الاحتلال يخطط لإدارة الأمن من دون حكم عسكري في غزة

الإعلام العبري : لبنان مُشبع بدماء لواء “غولاني” وفجوة بين إعلانات النصر والواقع ولا يوجد أفق للحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية