الرئيس عباس يتلقى برقية من ملك الأردن لمناسبة ذكرى الاستقلال

رام الله/سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس برقية تهنئة لمناسبة الذكرى السادسة والثلاثون، من ملك الأردن عبد الله الثاني.

وجاء في البرقية: تأتي الذكرى السادسة والثلاثون لإعلان استقلال دولة فلسطين الشقيقة، والأهل في قطاع غزة يواجهون حربا إسرائيلية بشعة منذ أكثر من عام، فضلا عن ما يتعرض له الأهل في الضفة الغربية من اعتداءات إسرائيلية متطرفة مستمرة، وانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

إن هذا العدوان الغاشم والاعتداءات المتطرفة يتطلبان جهودا مضاعفة وعملا جادا وفاعلا لوقفهما، ولا بد للعالم أجمع أن يعزز الاستجابة الإنسانية في غزة التي تعاني من وضع كارثي صعب.

ونشدد على استمرارنا بالعمل معكم ومع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لإنهاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وقتل وتدمير منذ عقود، وحث العالم على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن نيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة. وندعو الله سبحانه أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويعيد هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بنيل حقوقه الكاملة.