5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم البريج

غزة /سما/

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الخميس14/11/2024م، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين اثر قصف "إسرائيلي" استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طائرات الاحتلال الاستطلاعية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل خيمة للنازحين داخل مخيم السكة للنازحين في مخيم البريج وسط القطاع، اسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 7 آخرون، تمكنت طواقم الاسعاف من نقلهم إلى مستشفى العودة في مدينة النصيرات وسط القطاع.

وأشارت إلى أنها تعرفت على هوية بعض الشهداء وهم " عمران حسن محمد سليم، و محمد زاهر صبرى أبو شاويش، وباسم أحمد عثمان أبو شمالة".

وفي اخر تحديث لوزارة الصحة في القطاع، فقد ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 24 شهيد و 112 إصابة.

ولليوم الـ 405، تواصل آلة القتل "الإسرائيلية "ارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء، راح ضحيتها حتى اللحظة إلى 43,736 شهيدا 103,370 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.