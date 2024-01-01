فلسطين تطلق خدمة الترميز البريدي على خرائط "Google"

رام الله / سما/

أعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي عن إطلاق خدمة الترميز البريدي الفلسطيني على خرائط Google، في خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد وتحسين دقة التحديد المكاني لمواقعها، بما يعزز من السيادة الوطنية ويعكس الهوية الفلسطينية في المشهد الرقمي العالمي. ستتيح هذه الخدمة لمستخدمي خرائط جوجل في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) التعرف على الرموز البريدية الخاصة بكل منطقة، وهو ما سيساهم في تحسين خدمات البريد والتسليم والتجارة الإلكترونية.

من جهته، صرح وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق نتشه: "إن إطلاق خدمة الترميز البريدي الفلسطيني على خرائط Google يُعد إنجازاً كبيراً لفلسطين في مجال تحسين البنية التحتية الرقمية، والتكامل مع المعايير العالمية. يعكس هذا الجهد المستمر التزامنا بتقديم خدمات تكنولوجية حديثة ومتطورة للمواطنين، بما يعزز من قدرة الشركات والأفراد على التواصل والتعامل بشكل أكثر فعالية في مجالات التجارة الإلكترونية، النقل، والخدمات العامة. كما أنه يعزز من سيادة فلسطين على بياناتها ويوفر هوية رقمية مستقلة، مما يسهم في ترسيخ الحضور الفلسطيني على الخارطة الرقمية العالمية."

وأضاف: "تساهم هذه الخطوة في وضع فلسطين على الخريطة الرقمية العالمية، حيث سيكون للمواطنين والشركات القدرة على استخدام الرموز البريدية في تحديد المواقع بدقة أكبر، مما يفتح الأفق أمام فرص جديدة للنمو الاقتصادي والتطور الرقمي."

من جانبها، أكدت شركة جوجل في تصريح رسمي أن معلومات الرمز البريدي أصبحت الآن متوفرة للمواقع في فلسطين (غزة والضفة الغربية)، بحيث تتماشى مع كيفية عرضها للرموز البريدية في أماكن أخرى حول العالم، مشددةً على أنها لم تجرِ أيّة تغييرات أخرى على خرائط Google متعلقة بفلسطين.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة الفلسطينية المستمرة لتطوير القطاع الرقمي، حيث من المتوقع أن تسهم في تحسين التنقلات اليومية، ودعم المشاريع التجارية المحلية والعالمية التي تعتمد على الخدمات اللوجستية والتوصيل، مما يعزز من استقلالية وفعالية الاقتصاد الوطني في ظل تحديات العصر الرقمي.