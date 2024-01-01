الحرس الثوري : “حزب الله” تيار عظيم لا يمكن إخماده أو إنهاؤه والكيان الصهيوني مُخطئ وسننتقم بضربات موجعة

طهران/ وكالات/

أكد قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي، في افتتاح مناورات “نصر الله” القتالية الأمنية، أنّ الكيان الصهيوني مخطئ إذا ظنّ أنّ حزب الله سيخرج من الساحة باغتيال قياداته، مشيراً إلى أنّ “الحزب تيار عظيم لا يمكن إخماده أو إنهاؤه”.

وهدّد “إسرائيل” قائلاً: “الیوم، نضعکم نصب أعيننا، وسنقاتل حتى النهاية، ولن نسمح لكم بأن تتحكّموا في مصير المسلمين، وسننتقم، وستتلقّون ضربات موجعة، وعليكم أن تتنظروا”. كما أشار إلى أن “الكيان الصهيوني محكوم علیه بالفناء”.

من جهته، أكد نائب قائد حرس الثورة في إيران العميد علي فدوي، أنّ الردّ على الاعتداء الصهيوني أمر قاطع، والجمهورية الاسلامية لم ولن تتغاضى عن أيّ اعتداء عليها، مشدّداً على أنها “ستردّ على إسرائيل ردّاً قاسياً”.

وأضاف فدوي: “الأمر لا يختلف بالنسبة إلينا؛ من يرأس جبهة الشر ترامب أو غيره، فلا فرق بينهم”.

وكان سلامي قد أكد أنّ جبهة المقاومة وإيران “ستجهّزان نفسيهما بكلّ ما يلزمهما لتحقيق الانتصار على العدو”، مهدّداً الولايات المتحدة وكيان الاحتلال بأنّ المقاومة الإسلامية في المنطقة “ستوجّه ضربة قاسية إلى جبهة الشر”.