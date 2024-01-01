الاحصاء: أسعار المستهلك تواصل صعودها الحاد في غزة وتنخفض في الضفة

رام الله / سما/

اظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال تشرين الأول الماضي، نتيجة استمرار صعوده في قطاع غزة رغم انخفاضه في الضفة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفع بنسبة 9.19% خلال شهر تشرين أول، 10/2024، مقارنة مع شهر أيلول 2024، بواقع 19.84% في قطاع غزة، بينما انخفض في الضفة (بدون القدس) بنسبة 1.01%، وفي القدس بنسبة 0.41%.

وعزا الإحصاء ارتفاع الأسعار في فلسطين إلى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 144.33%، وأسعار البطاطا بنسبة 74.41%، وأسعار البيض بنسبة 61.55%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 61.21%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 59.55%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.58%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.02%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 24.42%، وأسعار البنزين بنسبة 3.85%.

عند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين الأول 2024 مع شهر تشرين الأول 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 70.40%، (بواقع 309.41% في قطاع غزة، وبنسبة 3.03% في القدس، وبنسبة 1.85% في باقي الضفة.

جغرافيا، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 19.84% خلال شهر تشرين أول 2024 مقارنة مع شهر أيلول 2024.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة إلى ارتفاع أسعار معظم السلع نتيجة ندرتها جراء عدوان الاحتلال المستمر منذ أكثر من عام، وما يرافقه من حصاص ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وخلال تشرين الأول، بلغ متوسط سعر السميد 24 شيقلا/كغم، واسطوانة الغاز 680 شيقلا/اسطوانة 12 كغم، وعدس حب جاف 14 شيقلا/كغم، وحمص حب جاف 22 شيقلا/كغم، وفول حب 14 شيقلا/كغم، وفاصولياء ناشفة حب 10 شواقل/كغم، والبصل الناشف 96 شيقلا/كغم، والثوم الناشف 223 شيقلا/كغم، وزيت الزيتون 71 شيقلا/كغم، وزيت عباد الشمس 106 شيقل/3لتر، والسكر 38 شيقلا/كغم، والدجاج 86 شيقلا/كغم، والبطاطا 66 شيقلا/كغم، والبيض 189 شيقلا/2 كغم، والملح 6 شواقل/كغم، والبرغل 10 شواقل/كغم، ومياه معدنية 4 شواقل/1.5 لتر، والقهوة 108 شواقل/كغم، وسمك البوري 200 شيقل/كغم، والمعكرونة 4 شواقل/350 غم، والديزل 57 شيقلا/لتر، والبندورة بيوت بلاستيكية 99 شيقلا/كغم، والكوسا 25 شيقلا/كغم، والباذنجان 27 شيقلا/كغم، وملوخية خضراء مفرطة 53 شيقلا/كغم، والفليفلة الملونة 65 شيقلا/كغم، وحبوب الاطفال سيرلاك 33 شيقلا/علبة 400 غم.

على مدى 12 شهرا سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا بنسبة 359% في تشرين الأول الماضي، مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2023.

في المقابل، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية (بدون القدس) انخفاضاً بنسبة 1.01% خلال شهر تشرين أول 2024 مقارنة مع شهر أيلول 2024، نتيجة انخفاض أسعار البيض بنسبة 22.30%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.46%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.68%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.18%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.45%، وأسعار المحروقات البنزين بنسبة 1.76%، والديزل بنسبة 1.48%.

وفي القدس، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً بنسبة 0.41% خلال شهر تشرين أول 2024 مقارنة مع شهر أيلول 2024، نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 9.60%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.42%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.04%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.76%، وأسعار الديزل بنسبة 1.68%، والبنزين بنسبة 1.59%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.26%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.29%.