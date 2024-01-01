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اتهام مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بتسريب وثائق سرية بشأن ايران

الخميس 14 نوفمبر 2024 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بتسريب وثائق سرية بشأن ايران



سما / وكالات /

وجّهت السلطات الأميركية اتهاما إلى مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” بالضلوع في تسريب وثائق سرية للغاية بشأن خطط إسرائيل للقيام برد عسكري على ايران، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء.
وذكرت الصحيفة أن آصف رحمن الذي عمل لصالح وكالة “سي آي إيه” في دول خارج الولايات المتحدة اعتقل في كمبوديا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ويتوقع أن يمثل أمام محكمة فدرالية في غوما الخميس.
وأضافت أن رحمن الذي كان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية، وُجهت إليه تهمتان في فيرجينيا الأسبوع الماضي تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات استخباراتية وطنية ونقلها.
وشنت إيران هجوما بنحو 200 صاروخ بالستي على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ردا على مقتل قياديين بارزين من حماس وحزب الله المدعومين من إيران.
وردت إسرائيل بموجة من الضربات على أهداف عسكرية في إيران أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وتضمنت الوثائق السرية التي تم تداولها على تطبيق تلغرام عبر حساب يحمل اسم “ميدل ايست سبكتيتر” معلومات عن الاستعدادات الإسرائيلية لضربة محتملة، لكنها لم تحدد أي أهداف فعلية.

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