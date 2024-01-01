المقاومة في العراق تهاجم هدفاً “حيوياً” شمال فلسطين وتؤكد إصابته بشكل مباشر

بغداد/ وكالات/

هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، هدفاً حيوياً في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ3 مرات في 3 عمليات منفصلة، وذلك بواسطة الطيران المسيّر.

المقاومة وفي بياناتها الـ3 أكدت أن عملياتها تأتي “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق، استمرار عملياتها في “دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وأمس الأربعاء، نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق 4 عمليات، شملت ضرب هدف في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدفين حيويين في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدف حيوي في أم الرشراش “إيلات” المحتلة. وجميع هذه العمليات تمّت بواسطة الطيران المسيّر.