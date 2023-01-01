بوريل يقترح تعليق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب جرائمها في غزة..

بروكسل/وكالات/

اقترح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب ادعاءات بأنها انتهكت حقوق الإنسان والقانون الدولي في قطاع غزة.

ونقل موقع "يورونيوز" عن مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم إن بوريل، طرح مقترحه لأول مرة خلال اجتماع للسفراء، يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يعيد طرحه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الاثنين المقبل.

وأرجع بوريل، مقترحه إلى ادعاءات انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي في غزة. وأشار الموقع إلى أن المقترح يحتاج إلى إجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد حتى يتم تنفيذه، ومن المستبعد التوصل إلى إجماع بسبب الانقسامات داخل الاتحاد بشأن إسرائيل والقضية الفلسطينية.

ومنتصف شباط/فبراير الماضي، طالبت إسبانيا وأيرلندا، الاتحاد الأوروبي، بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة المشتركة التي بعث بها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ونظيره الأيرلندي ليو فرادكار، أنه "إذا اتضح أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصرا أساسيا في العلاقة بينهما"، فيجب على المفوضية أن تقترح "إجراءات مناسبة على المجلس للنظر فيها".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلّفت نحو 147 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.