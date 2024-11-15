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طقس فلسطين : أجواء لطيفة وغائمة جزئيا

الخميس 14 نوفمبر 2024 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء لطيفة وغائمة جزئيا



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 15/11/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتبن مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 16/11/2024: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفًا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 17/11/2024: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفًا فوق معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التوصيات خلال الايام القادمة: ارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.

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