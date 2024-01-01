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برنامج الغذاء العالمي": أسواق قطاع غزة بحالة مزرية والأسعار وصلت مستويات قياسية

الخميس 14 نوفمبر 2024 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الغذاء العالمي": أسواق قطاع غزة بحالة مزرية والأسعار وصلت مستويات قياسية



غزة/سما/

قال برنامج الأغذية العالمي، يوم الأربعاء، إن أسواق قطاع غزة بحالة مزرية، والأسعار وصلت لمستويات قياسية بسبب الحصار المطبق والحرب الإسرائيلية المستمرّة.

وأضاف البرنامج الأممي في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الأطعمة الطازجة والبيض واللحوم بالكاد متوفرة، ووصلت الأسعار إلى مستويات قياسية".

وطالب البرنامج بالسماح لفريقه بالوصول إلى المواطنين الأكثر حاجة بالقطاع، قائلا إن "نقص المساعدات يزيد من صعوبة الحياة بالنسبة للعائلات".

وكانت منظمات دولية وأممية حذرت من إعلان المجاعة رسميا شمال قطاع غزة جراء الإبادة المتواصلة منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والمتزامنة مع حصار عسكري مطبق، أدى إلى منع دخول إمدادات الغذاء والمياه والأدوية إليها.

وفي الأسابيع الماضية، بدأت أزمة حقيقة تلوح وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب نفاد الدقيق والمواد الأساسية من الأسواق ومنازل الفلسطينيين، واضطرارهم لاستخدام الدقيق الفاسد لإطعام عائلاتهم، والبحث عن بدائل غير صحية. وسبق وعاني سكان غزة والشمال من مجاعة حقيقية في ظل شح الغذاء والماء والدواء والوقود، جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المحافظتين، ما تسبب بوفاة عدد كبير من الأطفال وكبار السن.

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