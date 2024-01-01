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اليوم 405 للعدوان ..شهداء بالعشرات وتفجير منازل بجباليا وإعدامات ميدانية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الخميس 14 نوفمبر 2024 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 405 للعدوان ..شهداء بالعشرات وتفجير منازل بجباليا وإعدامات ميدانية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة



غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٠٥ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤٧ شهيد و ١٨٢ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٧١٢ شهيد و ١٠٣٢٥٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

ودوت الليل الماضي وصباح اليوم اربع انفجارات ضخمة ناجمة عن تفجير جيش الاحتلال لمباني سكنية في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا.

وقامت قوات الاحتلال بإعدام الاستاذ خالد ابراهيم الشافعي وابنه ابراهيم الشافعي في بيت لاهيا الليل الماضي ، خلال مداهمات تقوم بها قوات الاحتلال للمحاصرين في بيوتهم في شارع الشيماء ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي غزة اصيب ثلاثة مواطنين إثر إلقاء طائرة كود كابتر قنبلة على تجمع للمواطنين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بالتزامن مع قصف في استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي شقة سكنية في شارع النفق بمدينة غزة ما أدى لوقوع اصابات من الأطفال .

وسط قطاع غزة

واستشهد خمسة من المواطنين باستهداف تجمع للمواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع.

ووقعت خمس إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من محطة راضي للبترول غرب مخيم النصيرات.

وجدد طيران الاحتلال غاراته على

مخيم البريج وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

ووصل مشفى ناصر ١٢ إصابة على اثر استهداف خيمة في منطقة بير ١٩ والاصابات متوسطة من بينها ٣ خطيرة.

وكان ثمانية مواطنين استشهدوا في قصف استهدف منزلا لعائلة ابو طه غرب خان يونس واثنان في قصف خيمة نزوح جنوب غرب المدينة.

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