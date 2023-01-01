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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,712 شهيدا و103,258 مصابا

الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,712 شهيدا و103,258 مصابا



غزة/سما/

ا- أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,712، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103,258 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا، و182 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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