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"المقاومة العراقية" تعلن مهاجمتها هدفين وسط وشمالي "إسرائيل" بمسيرات (فيديو)

الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة العراقية" تعلن مهاجمتها هدفين وسط وشمالي "إسرائيل" بمسيرات (فيديو)



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمة هدفين أحدهما وسط إسرائيل والآخر شمالها باستخدام الطيران المسير.


وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان: "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 13-11-2024 هدفا في وسط الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".


وفي بيان منفصل ذكرت: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 13-11-2024 هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.


وكانت "المقاومة الإسلامية" أعلنت أمس الثلاثاء مهاجمتها هدفا عسكريا جنوبي إسرائيل باستخدام الطيران المسير.

وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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