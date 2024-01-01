نيبينزيا: الولايات المتحدة وإسرائيل مذنبتان بقتل أكثر من 43 ألف من سكان غزة

موسكو/سما/

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان المسؤولية عن مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في أكثر من عام منذ أحداث 7 أكتوبر، تتقاسم واشنطن التي تخدم إسرائيل في كل شيء، مع الحكومة الإسرائيلية الذنب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني، بما في ذلك بالأسلحة الأمريكية التي يتم تزويد المنطقة بها بانتظام، وكذلك من ماتوا من الجوع والأمراض المعدية".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه لو كانت إسرائيل مستعدة حقا للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، فإنها "كانت قد وافقت عليه منذ فترة طويلة، ولم تكن لتطرح شروطا جديدة".

وأضاف: "لقد تعمد زملاؤنا الأمريكيون خداعنا جميعا، وكسبوا الوقت لإسرائيل لتنفيذ خططها لإبادة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في غزة وتحويل هذه المنطقة إلى منطقة غير صالحة للسكن مطلقا".

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن أعدت مشروع قرار حول "وقف فوري وغير مشروط ودائم" لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن "روسيا تعبر عن تأييدها الكامل لمشروع القرار حول غزة".

ولم يكشف نيبينزيا عن تفاصيل مشروع القرار المقدم من قبل الدول العشر، (اليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا وسلوفينيا والجزائر وسيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا).