لأول مرة.. “حزب الله” يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بمُسيرات انقضاضية

أعلن “حزب الله” اللبناني، الأربعاء، أنه استهدف للمرة الأولى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية و”أصاب الأهداف بدقة”.

وقال الحزب في بيان، إنه “شن للمرة الأولى هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية على قاعدة الكرياه في تل أبيب، حيث أصابت المسيرات أهدافها بدقة”.

وأشار الحزب إلى أن قاعدة الكرياه؛ هي مقر وزارة الدفاع، وهيئة الأركان، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو.

وكشف أنه شن هذا الهجوم عند الساعة 13:30 ت.غ، بينما لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تعليق بالخصوص حتى الساعة 14:37 ت.غ.