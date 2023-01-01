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إصابة طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب نابلس (فيديو)

الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب نابلس (فيديو)



نابلس/سما/

أصيب طفل فلسطيني، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في القدمين، بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: “إصابة طفل فلسطيني (14 عاما) بالرصاص الحي (الإسرائيلي) في القدمين، خلال مواجهات في بيت فوريك قرب نابلس”.

فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى وقوع إصابة”.

وأشارت إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي أيضا قرى: سالم ودير الحطب شرق نابلس، ويِتما، وقُصرة، وقبلان وكُفر قليل جنوب المدينة “دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات”.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 781 شهيد، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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