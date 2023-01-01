بلينكن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن إسرائيل “حققت أهدافها التي حددتها لنفسها في غزة، وحان الوقت لإنهاء الحرب”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي يزورها للقاء أمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو” مارك روته.

بلينكن، الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة، أفاد أن “هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لفترات أطول في غزة، لضمان عودة النازحين إلى ديارهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، ليس لساعات فقط إنما لأيام”.

ولفت إلى أن نحو 900 شاحنة مساعدات تنتظر عند بوابة كرم أبو سالم، وأن “إسرائيل تتحمل مسؤولية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى المحتاجين”.

وقال إن “إسرائيل حققت الأهداف التي حددتها لنفسها من خلال قتل قادة حماس، ومنع الحركة من تنفيذ هجوم كبير مثل ذلك الذي حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وأضاف بلينكن: “يجب أن يكون الوقت حان لإنهاء الحرب”.

وأشار إلى أنهم يعملون على إطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ودعا بلينكن إسرائيل إلى الموافقة على هدنة إنسانية “فعلية وطويلة الأمد” في قطاع غزة.

وقال: “ثمة حاجة لتنفيذ هدنة فعلية وطويلة الأمد في أجزاء كبيرة من غزة”، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أنّ إسرائيل اتخذت إجراءات في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة.