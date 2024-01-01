  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" يعلن دخول صاروخ دقيق مداه 225 كلم في الخدمة لتوسيع العمليات القتالية (فيديو)

الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن دخول صاروخ دقيق مداه 225 كلم في الخدمة لتوسيع العمليات القتالية (فيديو)



بيروت/سما/

كشف "حزب الله" اللبناني عن "فادي6" كسلاح صاروخي دقيق في ترسانته مشيرا إلى أن مداه يبلغ 225 كيلومتر ويستخدم في توسيع رقعة العمليات العسكرية ودخل الخدمة يوم أمس الثلاثاء 12 نوفمبر.


وفي مقطع فيديو بثه الإعلام الحربي للحزب، يبلغ قطر الصاروخ الدقيق 302 مليمتر مع رأس حربي زنة 140 كيلوغرام بينمل يصل الوزن الكلي للصاروخ 650 كيلوغرام.


ويعتبر "فادي 6" صاروخ أرض- أرض تكتيكي ويستخدم في القصف المساحي بهامش خطأ ضئيل حسب بيان الحزب.

وذكر الإعلام الحربي أن "فادي 6" يستخدم لتوسيع رقعة العمليات إلى مناطق العمق ويمكن إطلاقه من منصات ثابتة أو متحركة ويعمل بالوقود الصلب المركب.

#حزب الله

الأكثر قراءة اليوم

شهادة أسيرين من غزة عن معتقل عوفر الإسرائيلي: اغتصاب وكلاب تنهش الأسرى

هآرتس" تكشف عن استعداد الاحتلال الاسرائيلي للبقاء بغزة حتى نهاية عام

بلينكن: قدمنا مبادرة لحماس بتوفير ممر آمن للخروج من غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن

ميساء عبد الهادي حرة بعد عام من الإقامة الجبرية الإسرائيلية

ترامب يعلن منصب "إيلون ماسك" في إدارته الجديدة

السفير الايراني في لبنان يكشف كيفية حصول تفجيرات "البيجر"..

رغم الإبادة بغزة.. بايدن يدعم مجددًا إسرائيل: نحن معكم ولا داعي لأن يكون الشخص يهوديا ليصبح صهيونيا

الأخبار الرئيسية

20241112104052afpp-afp_36m663z.h-730x438

“الباييس” الإسبانية: إسرائيل تطبق حصار القرون الوسطى على غزة..

بلينكن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

كاتس: لا اتفاق لوقف لإطلاق النار في لبنان بدون نزع سلاح حزب الله

6734a9b54c59b75ffc249507

مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى مفخخ عليهم في لبنان

نتنياهو ومكتبه علم بالتحذيرات ..تقرير عبري يكشف تفاصيل الإخفاقات الأمنية قبل هجوم 7 أكتوبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية