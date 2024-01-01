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بوغدانوف يناقش مع السفير الأردني التأثير السلبي للصراع في قطاع غزة وجنوب لبنان على المنطقة

الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوغدانوف يناقش مع السفير الأردني التأثير السلبي للصراع في قطاع غزة وجنوب لبنان على المنطقة



موسكو/سما/

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير الأردني في موسكو خالد الشوابكة، التأثير السلبي للصراع في قطاع غزة وجنوب لبنان على المنطقة.


وقالت وزارة الخارجية في بيان: "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة، مع التركيز على المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة والحدود اللبنانية الجنوبية. فضلا عن تأثيرها السلبي على دول الجوار".

وأضافت الخارجية الروسية أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول تعزيز الشراكة الروسية الأردنية.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء جرى بمبادرة من السفير الأردني.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ثبات موقف روسيا الداعم للتسوية العادلة للمشكلة الفلسطينية على أساس الإطار القانوني الدولي القائم، الذي ينص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. كما تم التأكيد على عيش القدس الشرقية بسلام وأمن مع إسرائيل.

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