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فلسطين تحصد شهادة تميز عالمية لتطويرها منصة لتبادل معلومات التنوع الحيوي الوطني

الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحصد شهادة تميز عالمية لتطويرها منصة لتبادل معلومات التنوع الحيوي الوطني



رام الله/سما/

حصدت دولة فلسطين، ممثلة بسلطة جودة البيئة، شهادة تميز عالمية صادرة عن الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي، تقديراً لجهودها في تطوير منصة وطنية لتبادل المعلومات حول التنوع الحيوي، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي السادس عشر في مدينة كالي الكولومبية. 

وتسلم الجائزة مدير دائرة التنوع الحيوي في سلطة جودة البيئة عماد البابا، من الرئيسة التنفيذية للاتفاقية أستريد شوميخر، تقديراً لتميز فلسطين من بين العديد من الدول الإقليمية والعالمية في تطوير هذه المنصة لتبادل معلومات متقدمة (CHM) التي تسهم في تعزيز التعاون الدولي حول التنوع الحيوي.

وقالت سلطة جودة البيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة في التزام دولة فلسطين بالإطار العالمي للتنوع الحيوي "إطار كومينغ"، وهو يعكس التزام دولة فلسطين بمتطلبات الاتفاقية الدولية ومبادئها، وسعيها إلى حماية التنوع البيولوجي وتعزيز استدامته، من خلال المنصة الرقمية التي توفر معلومات وخدمات علمية وتقنية لدعم تنفيذ الاتفاقية الدولية. 

يُذكر أن المنصة الوطنية، تم تنفيذها وتطويرها بالشراكة مع معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة، بتمويل من برنامج بناء قدرات التنوع الحيوي والتنمية المستدامة (CEBIOS)، من خلال المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية.

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