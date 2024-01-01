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السفير الامريكي المعين لدى اسرائيل: بكل تاكيد هناك امكانية لضم الضفة خلال ولاية ترامب..

الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الامريكي المعين لدى اسرائيل: بكل تاكيد هناك امكانية لضم الضفة خلال ولاية ترامب..



القدس المحتلة/سما/

توقع السفير الأميركي القادم في إسرائيل مايك هاكابي أن يواصل الرىئيس الامريكي المتخب دونالد ترامب المساعدة في ضمان ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية

واضاف في مقابلة مع اذاعة الجيش الاسرائيلي "لم يكن هناك رئيس أمريكي ساعد أكثر من ترامب في ضمان السيادة الإسرائيلية - و أتوقع أن يستمر هذا".

وتابع السفير الامريكي المعين""أي شيء يمكنني القيام به لدعم هذا المخطط ساقوم به. سأنفذ سياسة الرئيس. لقد أثبت بالفعل خلال ولايته الأولى أنه لا يوجد رئيس أميركي ساعد أكثر لضمان السيادة الإسرائيلية. ومن نقل السفارة الامريكية الى القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان والقدس عاصمة لإسرائيل. لم يفعل أحد أكثر من الرئيس ترامب، وأتوقع أن يستمر ذلك"

وبحسب المواقع العبرية فان السفير الجديد معروف بدعمه لإسرائيل بشكل عام - وخاصة بسيادتها على الضفة الغربية- وهي المنطقة التي قام بجولة فيها عشرات المرات وحتى أعرب عن رغبته في شراء منزل بمستوطنة إفرات.

وقال سموتريتش، في تصريحات إنه "حان الوقت في حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ولقد كنا على مسافة خطوة من فرض السيادة على المستوطنات في بالضفة خلال ولايته السابقة".

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