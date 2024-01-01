404 يوم من العدوان الاسرائيلي على غزة : شهداء بالعشرات و إخلاء مراكز النزوح ببيت حانون

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٠٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٦٢ شهيد و ١٤٧ اصابة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٦٦٥ شهيد و ١٠٣٠٧٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وأجبر الاحتلال الاسرائيلي النازحين في ثلاث مراكز تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون شمال القطاع على الخروج منها نحو مدينة غزة وجنوب القطاع.

واحرق جنود الاحتلال مدرسة مهدية الشوا بعد خروج النازحين واحرقوا ايضا المساعدات التي دخلت قبل يوم واحد.

ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية غرب مخيم جباليا شمالي غزة مع استمرار الغارات الجوية.

ووقعت عدة اصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "أبو جراد" بحي المنشية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قعدان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي غزة ارتقى عدد من الشهداء واصابات في استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات شمال غربي المدينة.

وتمكن المواطنون من نقل جرحى فيما لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول لنقل الشهداء.

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وسط قطاع غزة

واستشهد اثنين من المواطنين وست إصابات باستهداف خيمة نازحين بمنطقة البصة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكان ستة مواطنين ارتقوا في قصف تجمع للمواطنين غرب دير البلح بينهم أطفال.

وارتقى خمسة شهداء و مصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة ثابت في بلوك سي بمخيم النصيرات.

وشن طيران الاحتلال اربع غارات جويّة عنيفة فجر اليوم استهدفت منازل وأراضي زراعية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال على منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس

ونقل الشهداء إلى المشفى الكويتي وناصر بخان يونس.

وفي رفح استشهد ١٢ مواطن في قصف إسرائيلي لدراجة نارية " توكتك" شمال المدينة.