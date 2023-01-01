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رغم الإبادة بغزة.. بايدن يدعم مجددًا إسرائيل: نحن معكم ولا داعي لأن يكون الشخص يهوديا ليصبح صهيونيا

الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغم الإبادة بغزة.. بايدن يدعم مجددًا إسرائيل: نحن معكم ولا داعي لأن يكون الشخص يهوديا ليصبح صهيونيا



سما / وكالات /

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، دعمه المطلق لإسرائيل التي تواصل ارتكاب حرب إبادة جماعية في غزة، وقال إنه “لا داعي لأن يكون الشخص يهوديا ليصبح صهيونيا”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية في مستهل لقائه نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ في البيت الأبيض.
وقال بايدن: “التزامنا تجاه إسرائيل لا يتزعزع، وأنتم تعلمون ذلك، ونتقاسم صداقة عميقة للغاية”، معربًا عن ترحيبه بالرئيس الإسرائيلي.
وأضاف: “لا داعي لأن يكون الشخص يهوديا ليصبح صهيونيا”.

وردًا على ذلك قال الرئيس الإسرائيلي: “أعرف أنك صهيوني منفتح، سيدي الرئيس”، معربا عن سروره لوجود أصدقاء مثل بايدن، وعن شكره للدعم الأمريكي لإسرائيل.
ولفت هرتصوغ إلى أن هجمات حزب الله الصاروخية على إسرائيل مستمرة من لبنان، وادعى أن “المشكلة الإقليمية الحقيقة هي إيران”.
وأفاد أن أولويتهم تتمثل في إعادة 101 أسير إسرائيلي مازالوا في غزة.
وأضاف هرتصوغ: “كنت صديقًا مميزًا لإسرائيل والشعب اليهودي لعقود من الزمن، ونحن نشكرك على ذلك، ولن ننسى أبدًا كيف وقفت إلى جانبنا في أصعب أوقاتنا”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي وسعت تل أبيب نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

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