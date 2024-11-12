أكسيوس: بلينكن قرر عدم إجراء تغييرات على المساعدات العسكرية لإسرائيل

القدس المحتلة/سما/

قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين لم يسمهما، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرر عدم إجراء أي تغيير في الوقت الراهن على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وذكر التقرير أن المسؤولين شددا أيضا على أن واشنطن تريد من إسرائيل اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في غزة خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن أمس الاثنين.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ديرمر أطلع بلينكن على التغييرات العملياتية والقرارات السياسية التي اتخذتها إسرائيل بناء على رسالة بعثتها الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في البيان إن بلينكن “شدد على أهمية ضمان أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسن فعلي في الوضع الإنساني المتدهور بغزة، وأن تشمل توصيل مساعدات إضافية للمدنيين في جميع أنحاء القطاع”.

(رويترز)