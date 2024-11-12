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سلطة النقد: أقساط القروض في غزة مؤجلة حتى نهاية العام

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد: أقساط القروض في غزة مؤجلة حتى نهاية العام



رام الله/سما/

- أعلنت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، أنه لا تعديل على التعليمات بشأن تأجيل خصم الأقساط على المقترضين في قطاع غزة حتى نهاية العام.

وأضافت، في بيان، أن التعليمات تنص أيضا على السماح للمصارف بخصم الأقساط المستحقة على موظفي القطاع العام في الضفة نسبة وتناسبا، وبحد أقصاه 50% من الدفعة المحولة أو القسط، أيهما أقل، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق المصارف المخالفة.

وبينت سلطة النقد أن على المتضررين من المقترضين والموظفين تقديم الشكاوى مباشرة إليها عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال "الواتساب" 00970594211750.

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