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"سي أن أن": 75 ألف فلسطيني محاصرون شمال غزة دون أي إمدادات

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سي أن أن": 75 ألف فلسطيني محاصرون شمال غزة دون أي إمدادات



واشنطن/سما/

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن منظمات للمساعدات الإنسانية، أنّ إجراءات الاحتلال "إسرائيل" أدّت إلى تفاقم الوضع على الأرض، خصوصاً في شمال قطاع غزة.

وذكرت أنّ نحو 100 ألف شخص نزحوا من شمالي القطاع إلى مدينة غزة، مشيرةً إلى أنّ ما لا يقل عن 75 ألف شخص لا يزالون محاصرين شمالي القطاع من دون إمدادات.

كذلك، قالت إنّ "قوات إسرائيلية هاجمت مراراً مواقع إنسانية في غزة خلال فترة الـ30 يوما".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مستهدفاً منازل المدنيين، لليوم الـ403 توالياً، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

كما تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ21 تعطيل عمل الدفاع المدني قسراً في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيليين المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

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