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لواء احتياط إسرائيلي: خسائرنا في غزة كبيرة.. ولن نستعيد الأسرى إلا من خلال اتفاق شامل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
لواء احتياط إسرائيلي: خسائرنا في غزة كبيرة.. ولن نستعيد الأسرى إلا من خلال اتفاق شامل



القدس المحتلة/سما/

أكّد رئيس هيئة "الأمن القومي" الإسرائيلية سابقاً، اللواء احتياط غيورا آيلند،  الثلاثاء، أنّ من مصلحة "إسرائيل" إنهاء الحرب في قطاع غزّة.

وقال آيلاند خلال تصريحات لـ"القناة 12" الإسرائيلية إنّ "الخسائر الإسرائيلية في قطاع غزّة كبيرة، وخلال الشهر الأخير سقط 24 جندياً في قطاع غزّة، والكثير من الإصابات الخطيرة".

ولفت إلى أنّ غالبية القتلى والإصابات هم من فئة الشباب بعمر الـ20، وجزء منهم سيبقى معوّقاً طوال حياته، لافتاً إلى المعاناة الكبيرة لآلاف العائلات بشأن الصعوبات الاقتصادية الكثيرة في "إسرائيل".

وشدّد آيلاند على أنّ الأمر الواضح هو أنّ حماس لن تعيد الأسرى الإسرائيليين إلا من خلال اتفاقٍ شامل يتضمّن إنهاء الحرب، مردفاً أنّ "من يصف الأمور بشكلٍ مختلف إنما يخدع عائلات الأسرى".

وقبل يومين، أكّد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان للميادين أنّ "من يعطّل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في كل مرة هو الاحتلال الصهيوني".

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