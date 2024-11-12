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الخارجية الأمريكية: بلينكن أكد لإسرائيل أهمية تحسين الوضع الإنساني بغزة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية: بلينكن أكد لإسرائيل أهمية تحسين الوضع الإنساني بغزة



واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في غزة خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن أمس الاثنين.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ديرمر أطلع بلينكن على التغييرات العملياتية والقرارات السياسية التي اتخذتها إسرائيل بناء على رسالة بعثتها الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في البيان إن بلينكن “شدد على أهمية ضمان أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسن فعلي في الوضع الإنساني المتدهور بغزة، وأن تشمل توصيل مساعدات إضافية للمدنيين في جميع أنحاء القطاع”.

(رويترز)

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