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24 قتيلا في صفوف الجيش الإسرائيلي بجباليا خلال شهر ونصف

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
24 قتيلا في صفوف الجيش الإسرائيلي بجباليا خلال شهر ونصف



القدس المحتلة/سما/

يستمر القتال في جباليا للشهر الثاني، ويستمر في التسبب في خسائر فادحة، حيث قتل خمسة جنود إسرائيليين هناك في يوم واحد، في حادثتين مختلفتين.


 وحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قُتل 24 جنديا منذ بدء المناورة في جباليا، خلال شهر ونصف فقط، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي كان قد ناور في المدينة مرتين من قبل في العام الماضي في ديسمبر الماضي، وفي مايو ويونيو من هذا العام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 4 من جنود كتيبة "شمشون" التابعة للواء "كافير" باستهدافهم بصاروخ مضاد للدروع في شمال قطاع غزة، ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحادث بـ"الكارثة الثقيلة".

وكشف الجيش عن أسماء جنوده القتلى وهم: أور كاتس 20 عاما من معاليه أدوميم، مسعف قتالي. نافيه يائير أسولين 21 عاما من كرمميت. غاري لالهروايكيما زولات 21 عاما من العفولة. أوفير إلياهو 20 عاما من حولون مقاتل، وجميعهم من كتيبة "شمشون" التابعة للواء كافير، بالإضافة إلى ضابط خامس من وحدة "لوتار" قتل أمس في شمال غزة.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر وخلال الغزو البري لغزة ولبنان، بلغ 787 عسكريا، بين ضباط وجنود.


المصدر: "يديعوت أحرونوت"

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