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مقاتلو "حزب الله" يوجهون رسالة هامة (فيديو)

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلو "حزب الله" يوجهون رسالة هامة (فيديو)



بيروت/سما/

وجه مقاتلو "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، رسالة إلى عوائل القتلى في صفوف "الحزب"، متعهدين بـ"صون الأرض وحماية الشعب وتسييج الوطن بأشفار العيون".

صورة من مقطع فيديو نشره "حزب الله" لرسالة مقاتليه إلى قتلى المواجهات والقصف الإسرائيلي في لبنان
ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو لرسالة المقاتلين إلى "عوائل الشهداء"، بمناسبة ذكرى "يوم شهيد حزب الله".

وجاء في نص الرسالة أن "نعاهدكم يا عوائل شهدائنا بالتمسك بنهج الشهداء مشاعل الطريق والسير في هدي وصاياهم وحمل أهدافهم حتى تحقيق النصر".

وأكدت أن "عهدنا مع الدماء الزاكية أن نبقى في إثرها، لنصون الأرض ونحمي شعبنا ونسيِّج الوطن بأشفار العيون".

 
#حزب الله

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