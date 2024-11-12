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"الأونروا": المساعدات الإنسانية إلى غزة عند أدنى مستوياتها منذ أشهر

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": المساعدات الإنسانية إلى غزة عند أدنى مستوياتها منذ أشهر



غزة/سما/

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة "غير كافٍ"، في مواجهة الوضع "الكارثي" في القطاع المحاصر.

وشددت مسؤولة أممية خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على أن "الوضع في قطاع غزة هو ببساطة كارثي".

وأشارت من غزة إلى أن "المساعدات التي تدخل قطاع غزة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، وبلغ المتوسط لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 37 شاحنة يوميا، عبر قطاع غزة بأكمله".

وأكدت أن "37 شاحنة يوميا لسكان يبلغ عددهم 2,2 مليون نسمة يحتاجون إلى كل شيء، ليس كافيا البتة".

وقالت: "بينما نتلقى شهادات لأشخاص على الأرض يستجدون فتات الخبز أو الماء، لا تزال الأمم المتحدة ممنوعة من الوصول إلى هذه المنطقة".

وأضافت المسؤولة الأممية: "لم يُسمح بدخول أي طعام لمدة شهر كامل إلى المنطقة المحاصرة في شمال غزة. وقد رُفضت جميع الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة للوصول إلى هذه المنطقة".

وأشارت إلى أن "محاولات" جرت، ونفذت منظمة الصحة العالمية عمليات إجلاء طبي محدودة، مضيفة، "لكن يمكنني أن أخبركم أنه حتى هذا الأسبوع، كان من المفترض أن أقوم بمهمتين في الشمال" وقد "رُفضتا".

وأعربت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقها أيضا، وكتبت عبر منصة "إكس": "مع تدهور الوضع في شمال غزة، لا يزال عدم الحصول على الرعاية الطبية المناسبة يؤثر في المدنيين".

#الاونروا

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