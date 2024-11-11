56 شهيدا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 56 مواطنا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 30 منهم في مدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي التفاصيل، استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان رشوان جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وأحرقت قوات الاحتلال بالكامل مدرسة مهدية الشوا التي كانت تؤوي نازحين في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

كما استشهد 13 مواطنا وأصيب عدد آخر جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف استهدف منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

;استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية باستشهاد ثلاثة مواطنين جراء قصف للاحتلال استهدف أحد المنازل بشارع الجلاء، شمال مدينة غزة.

وأضاف أن مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأشار إلى إصابة ثمانية مواطنين وفقدان آخرين جراء غارة لطائرات الاحتلال على منزل بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوي 130 عائلة نازحة وسط قصف وإطلاق نار مكثف في بلدة بيت حانون.

و أفادت مصادر طبية بأن مستشفى العودة في النصيرات استقبل، اليوم الثلاثاء، جثامين ثلاثة شهداء و11 مصابًا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الرحمة بمنطقة المخيم الجديد غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن موجة من القصف المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع، والتي أسفرت في وقت سابق فجر اليوم عن استشهاد خمسة مواطنين آخرين وإصابة عدد من المدنيين.

و استشهد 6 مواطنين وأصيب مواطنون آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل جثماين 6 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين بالقرب من عيادة الوكالة على شارع البحر في المدينة.

وفي قصف مماثل، تم نقل شهيد ونحو 20 جريحًا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بعد قصف طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,665، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103,076، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 147 آخرين.

وتشير التقارير إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وفي أماكن يصعب الوصول إليها بسبب استمرار القصف، ما يزيد من معاناة المواطنين ويعقد الجهود الإنسانية الرامية إلى انتشال الجثامين وتقديم العون للمصابين.