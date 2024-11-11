قتيلان بصاروخ في نهاريا.. "إسرائيل" تبدأ مرحلة ثانية من عمليتها في لبنان

القدس المحتلة/سما/

قُتل شخصان، مساء اليوم الثلاثاء جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على مبنى في مدينة نهاريا بمنطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وأفادت منظمة "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي) بمقتل شخصين في الأربعينات من العمر، إثر إصابتهما بـ"جروح خطيرة" في نهاريا جراء سقوط صاروخ.

وأضافت أن شخصين آخرين أصيبا بـ"جروح طفيفة"، جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في منطقة "كابري" بالجليل الغربي أيضا، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة تجاه منطقة الجليل الغربي.



وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن تفعيل صفارات الإنذار في مدن ومستوطنات عديدة بالجليل الغربي، بينها نهاريا وكابري وليمان وبتست، بعد رصد إطلاق صواريخ، وأضاف أنه اعترض بعض هذه الصواريخ فيما رصد سقوط بقيتها بالمنطقة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان منفصل، اعتراض 3 صواريخ أُطلقت من لبنان مساء اليوم تجاه منطقة "غوش دان" (تل أبيب الكبرى).

عمليات حزب الله

وكان حزب الله أعلن الثلاثاء، استهداف قاعدة عسكرية و5 مستوطنات شمال إسرائيل بدفعات صواريخ، إضافة إلى تصديه لطائرتين مسيّرتين، ضمن 9 هجمات منذ بداية اليوم.

وقال في سلسلة بيانات عبر منصة "تلغرام"، إن مقاتليه قصفوا بدفعة صواريخ كلا من قاعدة شراغا العسكرية شمالي مدينة عكا، ومربض المدفعية بمستوطنة نافيه زيف.

وأضاف أن دفاعته الجوية تصدت لطائرتين مسيّرتين من نوع "هرمز 450"، وأجبرتهما على مغادرة أجواء جنوب لبنان.

"مرحلة ثانية" من العملية البرية في لبنان

وأشار الحزب مساء إلى قصف قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ "نوعية".

وقال في بيان: "استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر اليوم الثلاثاء ... قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية".

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي مرحلة ثانية من "العملية البرية" جنوب لبنان وفق ما أفادت صحيفة معاريف.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الفرقة 36 الأكبر بين فرق الجيش الإسرائيلي بدأت العمل في قرى خط الدفاع الثاني لحزب الله.