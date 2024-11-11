  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قتيلان بصاروخ في نهاريا.. "إسرائيل" تبدأ مرحلة ثانية من عمليتها في لبنان

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيلان بصاروخ في نهاريا.. "إسرائيل" تبدأ مرحلة ثانية من عمليتها في لبنان



القدس المحتلة/سما/

قُتل شخصان، مساء اليوم الثلاثاء جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على مبنى في مدينة نهاريا بمنطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وأفادت منظمة "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي) بمقتل شخصين في الأربعينات من العمر، إثر إصابتهما بـ"جروح خطيرة" في نهاريا جراء سقوط صاروخ.

وأضافت أن شخصين آخرين أصيبا بـ"جروح طفيفة"، جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في منطقة "كابري" بالجليل الغربي أيضا، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة تجاه منطقة الجليل الغربي.


وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن تفعيل صفارات الإنذار في مدن ومستوطنات عديدة بالجليل الغربي، بينها نهاريا وكابري وليمان وبتست، بعد رصد إطلاق صواريخ، وأضاف أنه اعترض بعض هذه الصواريخ فيما رصد سقوط بقيتها بالمنطقة.


وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان منفصل، اعتراض 3 صواريخ أُطلقت من لبنان مساء اليوم تجاه منطقة "غوش دان" (تل أبيب الكبرى). 

عمليات حزب الله
وكان حزب الله أعلن الثلاثاء، استهداف قاعدة عسكرية و5 مستوطنات شمال إسرائيل بدفعات صواريخ، إضافة إلى تصديه لطائرتين مسيّرتين، ضمن 9 هجمات منذ بداية اليوم.

وقال في سلسلة بيانات عبر منصة "تلغرام"، إن مقاتليه قصفوا بدفعة صواريخ كلا من قاعدة شراغا العسكرية شمالي مدينة عكا، ومربض المدفعية بمستوطنة نافيه زيف.

وأضاف أن دفاعته الجوية تصدت لطائرتين مسيّرتين من نوع "هرمز 450"، وأجبرتهما على مغادرة أجواء جنوب لبنان.

"مرحلة ثانية" من العملية البرية في لبنان
وأشار الحزب مساء إلى قصف قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ "نوعية".

وقال في بيان: "استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر اليوم الثلاثاء ... قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية".

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي مرحلة ثانية من "العملية البرية" جنوب لبنان وفق ما أفادت صحيفة معاريف.

 ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الفرقة 36 الأكبر بين فرق الجيش الإسرائيلي بدأت العمل في قرى خط الدفاع الثاني لحزب الله.

      

الأكثر قراءة اليوم

جدعون ساعر يرد على تأييد إقامة دولة فلسطينية "بكلمة واحدة"

ما الذي تفعله اسرائيل في غزة ..محاور عسكرية تمزق القطاع تمهيدا لاحتلال دائم..

تقرير إسرائيلي يكشف رد نتنياهو على التماس لإقالة بن عفير

التعيينات الجديدة في إدارة ترامب : اثنان من اكبر مؤيدي اسرائيل

ترامب يختار “مدافِعة شرسة” عن إسرائيل سفيرة لدى الأمم المتحدة

الإعلام العبري: نتنياهو سيطرح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة فور تسلم ترامب الرئاسة

نتنياهو متفائل بعد فوز ترامب.. وطرح فرض السيادة على الضفة مجددا

الأخبار الرئيسية

6732d3494236046b291b33e8

"أكسيوس": وزير التخطيط الإسرائيلي نقل لترامب رسائل من نتنياهو

20241111213338reup-2024-11-11t213137z_999542389_rc2el5ahri1k_rtrmadp_3_usa-election-un.h-1-730x438

ترامب يختار “مدافِعة شرسة” عن إسرائيل سفيرة لدى الأمم المتحدة

وول ستريت جورنال: “حماس” و”فتح” تناقشان إنشاء لجنة تكنوقراط مستقلة لإدارة غزة بعد الحرب

حماس تكشف مصير جثمان السنوار ومدى إمكان استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات

الدبابات الاسرائيلية تتراجع من بيت حانون بعد اجبار مئات السكان على النزوح وغارات متجددة برفح وغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية