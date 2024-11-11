"أكسيوس": وزير التخطيط الإسرائيلي نقل لترامب رسائل من نتنياهو

واشنطن/سما/

ذكرت "أكسيوس" أن وزير التخطيط الإسرائيلي رون ديرمر التقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مارالاغو في 10 نوفمبر، ونقل له رسائل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب مصدر أمريكي، فإن اللقاء كان يهدف إلى نقل رسائل إلى ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول خطط في غزة ولبنان وإيران للشهرين المقبلين.



ولفت المصدر إلى أن ديرمر سعى أيضا إلى معرفة أي القضايا التي يرغب ترامب في التعامل معها قبل التنصيب وأي منها بعد ذلك.

وقال مسؤول أمريكي: "أحد الأشياء التي أراد الإسرائيليون تسويتها مع ترامب هي القضايا التي يفضل حلها قبل 20 يناير وما هي القضايا التي يفضل أن يؤجلها الإسرائيليون (لبعد 20 يناير".

كما قالت مصادر إن جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وخطة غزة وجهود التطبيع الإسرائيلية السعودية كقضايا يريد الإسرائيليون جس نبض ترامب بشأنها.

بالمقابل أبلغ نتنياهو إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مسبقا بلقاء ديرمر مع ترامب وفق الصحيفة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نقلت في وقت سابق عن أحد مستشاري نتنياهو قوله إن "هناك مجالا للتفاؤل" بعد فوز ترامب إلا أن الحكومة الإسرائيلية تترقب "مرحلة حرجة" قبل استلام ترامب منصبه في 20 من يناير 2025، إذ سيواصل الرئيس الحالي جو بايدن مهامه حتى ذلك التاريخ الذي قد يمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل خلال الفترة المتبقية من حكمه.