"القسام" تنشر مشاهد لتمدير آلية إسرائيلية في مخيم جباليا

غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو وثق المعارك الجارية بين مقاتليها والآليات الإسرائيلية في محاور التوغل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتضمن المقطع مشاهد من التحام مقاتلي "القسام" مع الآليات الإسرئيلية في محور التوغل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وظهر أحد مقاتيلي القسام خلال استهدافه دبابة إسرائيلية في مخيم جبالي بقذيفة هاون، وإصابتها بشكل مباشر

وذكرت كتائب القسام أن مقاتليها أوقعوا "10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في تفجير منزل بعبوة شديدة الانفجار" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنود كتيبة "شمشون" التابعة للواء "كافير" باستهدافهم بصاروخ مضاد للدروع في شمال قطاع غزة، ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحادث بـ"الكارثة الثقيلة".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس الاثنين، بأن الجيش الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و164 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43603 شهداء و102929 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023".