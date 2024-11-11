"حماس" تدين العدوان الإسرائيلي على بيت حانون بعد ساعات من دخول المساعدات

غزة/سما/

دانت حركة "حماس" الهجوم الإسرائيلي على مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إدخال المساعات الإنسانية إليها.



وجاء في بيان الحركة :" الهجوم الوحشي على مدينة بيت حانون بعد ساعات من إدخال مساعدات؛ إمعانٌ في حرب الإبادة، وعملية تضليل وخداع للمجتمع الدولي عبر الإيهام بالاستجابة لدعوات إدخال المساعدات إلى شمال القطاع".

واضاف البيان: "في استمرار لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما وحشيا على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ارتكب خلاله مجزرة بشعة بحق عائلتي شبات والكفارنة، وأصدر تهديدات بإخلاء المدينة تحت وطأة إطلاق النار والقصف المدفعي المكثّف، في جريمة تهجير قسري موصوفة، وذلك بعد عملية صورية أدخَل خلالها ثلاث شاحنات من المساعدات، دون أن يتمكّن مواطنو المدينة المحاصرة من الاستفادة منها".

وتابع: "إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تضليل المنظومة الدولية عبر الإيهام بإدخال المساعدات، مستغلّةً حالة التراخي التي يقابل بها المجتمع الدولي انتهاكها لكافة القوانين والأعراف الدولية، والتواطؤ الأمريكي مع جرائم الحرب بحقّ المدنيين العزل، فيما تواصل حملة التطهير العرقي والإبادة والتجويع في شمال القطاع".

وشدد البين على "ضرورة عمل المجتمع الدولي على فرض وقف حرب الإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة، والاستجابة للتقارير المتلاحقة لمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية، التي تؤكّد وتوثّق المجاعة وجرائم الحرب غير المسبوقة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكثر من 400 يوم، والمجزرة المتواصلة في شمال قطاع غزة منذ 35 يوما".

هذا وأجبر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مئات المواطنين على النزوح من مراكز إيواء ومنطقة سكنية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة تحت إطلاق النار والقصف المدفعي.