"إسرائيل" ترتكب مجزرة وتهجّر 130 عائلة قسرا تحت زخات الرصاص (صور وفيديوهات)

القدس المحتلة/سما/

في اليوم 39 للإبادة التي ترتكبها إسرائيل شمال قطاع غزة توغل جيش الاحتلال في بلدة بيت حانون وسط قصف وإطلاق نار كثيف، فقتل 13 فلسطينيا وحاصر مراكز إيواء وأجبر 130 عائلة على النزوح قسرا تحت زخات الرصاص.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إنّ 13 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل تعود لعائلات أبو عودة وشبات والكفارنة في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف هذه المنازل فوق رؤوس ساكنيها، مرتكباً “مجزرة مروعة” بحق الفلسطينيين المدنيين.

وحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي 130 عائلة داخل مراكز الإيواء في مدارس “الشوا” و”مهدية” و”الوكالة” والمنازل المحيطة بها في بلدة بيت حانون، وأجبر الموجودين فيها على النزوح قسرا خارج البلدة.

وخرج النازحون تحت زخات الرصاص وتهديد السلاح من مراكز الإيواء والبيوت المجاورة باتجاه شارع صلاح الدين بإنذار من جيش الاحتلال.

وشهدت بلدة بيت حانون قصفا مدفعيا مكثفا تزامنا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، وفق ذات الشهود.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

مدينة غزة

وفي مدينة غزة، أفاد الدفاع المدني في بيان “بانتشال جثامين 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية تعود لعائلة العمصي في شارع الجلاء شمال المدينة”.

وقال شهود عيان إن انفجارا ضخما سمع دويه نجم عن عملية نسف مبان سكنية شمال مدينة غزة تزامن مع قصف مدفعي غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وأضافوا أن المناطق الجنوبية لحي تل الهوا جنوب مدينة غزة شهدت قصفا مدفعيا متجددا، كما أطلقت الآليات المتوغلة في أحياء الزيتون والشيخ عجلين جنوب شرق وجنوب غرب المدينة النار بشكل عشوائي.

وسط قطاع غزة

ووسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 11 آخرين بقصف إسرائيلي على منزل بحي الرحمة في “المخيم الجديد” غرب مخيم النصيرات، وفق بيان لمستشفى العودة.

وأضاف المستشفى أن “طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثمان فلسطيني من منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات”.

وقال شهود إنّ الآليات الإسرائيلية قصفت أرض أبو معلا وأرض المفتي غرب النصيرات، فيما أطلقت الطائرات المسيرة النار تجاه منازل المواطنين غرب المخيم.

جنوب قطاع غزة

أما في مدينة خان يونس جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية بوصول جثمان فلسطيني إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة جراء قصف مدفعي في منطقة الزنة شرقًا.

وأضافت المصادر أن شابًا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها باستهداف مقهى يأوي نازحين غرب مدينة خان يونس الليلة الماضية ليرتفع بذلك عدد شهداء القصف الإسرائيلي على المقهى إلى 11 شهيدا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.