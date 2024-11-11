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حصيلة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية



رام الله/سما/

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 15 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم شقيقان أسيران سابقان.


ووفقا للبيان فقد توزعت حملة الاعتقالات على محافظات الخليل ورام الله وقلقيلية ونابلس وسلفيت والقدس، "رافقها عمليات أعداء على المواطنين وتخريب وتدمير واسعة في منازلهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي تصاعدت مؤخرا تحديدا في محافظة الخليل".

ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 11 ألفا، و700 مواطن من الضفة والقدس.

وشدد البيان على "أن القوت الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن".

كما وأشار البيان إلى أن لقوات الإسرائيلية "تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم".

وأكد أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة  لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف.

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